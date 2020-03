En varias droguerías en Armenia ya no se consiguen tapabocas

Esta semana se generó una alerta nacional por la escasez de tapabocas, todo esto debido al virus covid 19, que cada día son más los casos confirmados y el último importante fue en Ecuador. Recordamos que los tapabocas solo se utilizan en caso de gripa o infección respiratoria.

Caracol radio, se propuso recorrer las calles e ir a distintas droguerías del Departamento del Quindío, e indagar si es cierto que ya no hay tapabocas, la respuesta fue afirmativa, no hay tapabocas en las droguerías, se agotaron desde la semana pasada y aun no tienen claro cuando llegue el suministro ya que expresaron que se habían escaseado a nivel nacional.

Buscamos a la entidad encargada, la secretaria de salud Departamental Yenny Alexandra Trujillo y se manifestó sobre el tema, asegurando que tienen la situación bajo control y que por ahora tienen el suministro de tapabocas, también expreso que las droguerías tienen IVC inspección vigilancia y control y si alguna incurre a las normas como subir de precio los tapabocas se verán afectados por una sanción.