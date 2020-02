Mindefensa hará consejo de seguridad la segunda semana de marzo en Boyacá

En el encuentro con la comisión de alto gobierno se pretende evaluar en marzo, la situación de orden público en Boyacá y los recientes asesinatos de líderes sociales que se presentaron en febrero en El Cocuy y en Güicán de La Sierra.

Recordemos el 'paisaje' de lo que ha generado la preocupación:

El asesinato de Yamid Alonso Silva Torres, en Güicán de La Sierra, un guardabosques que desde hace 2 años aproximadamente se desempeñaba como contratista de Parques Nacionales de Colombia, en la sierra Nevada de El Cocuy (Parque Nacional Natural), generó el cierre temporal pero indefinida, de esa reserva natural, decisión adoptada por la dirección de parques naturales el pasado 10 de febrero de 2020.

Este no fue el único asesinato en el norte de Boyacá, se suma el homicidio de Libardo Arciniegas, un líder comunal a quien le quitaron la vida frente a su casa en el municipio de El Cocuy, bajo la misma modalidad de sicariato con la que acabaron con la vida del funcionario de Parques Naturales.

Las dos víctimas eran tesoreros de las juntas de acción comunal de las veredas en las que residían, y por sus asesinatos fue responsabilizada a la guerrilla del ELN, quien este año ha desplegado varias amenazas en esa zona de Boyacá. Incluso, por estos homicidios, ya se llevaron a la cárcel a 2 presuntos subversivos señalados de ser los autores materiales de los crímenes.

De otro lado, la directora de parques nacionales Julia Miranda, fue enfática en decir que el parque nacional nevado de El Cocuy seguirá cerrado sólo hasta que el gobierno nacional defina la hoja de ruta para la seguridad de todos los que tienen que ver con este parque que se extiende entre Boyacá y Arauca.

Púes bien, ese es el panorama que tiene sobre la mesa al ministro de la defensa nacional, Carlos Holmes Trujillo, quien se comprometió a estar en el municipio de El Cocuy, el martes 10 de marzo, adelantando el tan esperado consejo de seguridad extraordinario.

Holmes Trujillo se excusó por la demora en la planeación de este encuentro, y se comprometió a que esta ultima fecha acordada, es inamovible: “hemos tenido dificultades de tipo climático, y de planeación de agenda, que no nos han permitido llegar a desarrollar este consejo de seguridad. Sin embargo, ya estamos a la expectativa para llegar a Boyacá, a visitar a sus habitantes, y a decirles que el gobierno nacional no los dejará solos, máxime cuando no se permitirá permear de la delincuencia y la criminalidad, a nuestro departamento insigne en términos de tranquilidad y seguridad. Estaremos evaluando punto por punto todas las preocupaciones y cartas en el asunto que tomaremos alrededor de los últimos hechos violentos que han ocurrido”.

Por su parte, el senador de Boyacá Ciro Alejandro Ramírez, explicó qué otros funcionarios de alto gobierno llegarán al departamento con el mismo fin del diálogo por la seguridad.

“En el consejo de seguridad también estarán presentes el ministro de medio ambiente Ricardo Lozano, la directora de parques nacionales Julia Miranda, los alcaldes de las provincias de Norte, Gutiérrez y Valderrama, y las autoridades departamentales. Ese día tendremos las conclusiones y acciones a tomar según las condiciones de seguridad, y hablaremos el fortalecimiento necesario del Batallón de Alta Montaña del municipio de El Espino y la reapertura del Parque Nacional Natural Nevado de El Cocuy”.

En Boyacá hay riesgo para los líderes sociales en al menos 22 municipios según la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo.

Al menos 80 líderes están amenazados en este departamento. Por el asesinato del Guarda páramos de El Cocuy, ya se logró la captura de dos guerrilleros de la guerrilla del ELN, un hombre y una mujer que fueron recluidos en cárceles de Boyacá mientras avanza la investigación. De otro lado, aún buscan a los responsables del otro asesinato.

El Nevado del Cocuy lleva 18 días cerrado y solo se reabrirá si hay garantías de seguridad para trabajadores de parques naturales y para visitantes.