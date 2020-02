Inician investigaciones por manchas de aceite en Pereira

Autoridades en Pereira iniciaron operativos e investigaciones para dar con los responsables de esparcir aceite en las vías de la ciudad y, de ese modo, generar accidentes de tránsito.

Hace algunas semanas llegó a los micrófonos de Caracol Radio una denuncia interpuesta por un abogado pereirano ante la Fiscalía General de la Nación, asegurando que algunas personas riegan aceite en las curvas, en las pendientes y en las glorietas para causar accidentes de tránsito y obtener bonos de comisión, de hasta 50 mil pesos, por cada siniestro de motocicleta reportado ante ambulancias específicas, las cuales estarían pagando esos dineros para evitar que otras empresas de ambulancias lleguen a los lugares de los choque y así obtener el pago del SOAT.

Frente a esta grave situación, el director del Instituto de Movilidad de Pereira, Sergio Trejos, aseguró que, según lo que han podido analizar, estas manchas de aceite sí estarían siendo generadas adrede en horas de la noche y la madrugada, por lo que están reforzando los operativos en esos momentos del día, en compañía de la Policía Metropolitana.

"hemos recibido denuncias a línea 127, he recibido llamadas y fotos de los amigos motociclistas quejándose de esta situación, inmediatamente nos comunicamos con la Policía Nacional para realizar operativos conjuntamente para identificar si esto es cierto. Nos parece raro que de la noche a la mañana aparezcan regueros de aceite sin que haya habido un accidente en la vía. Yo paso a las 11 de la noche por la 50 y no hay aceite, pero al otro día está el reguero y no hay novedad en materia de accidentalidad y si es un carro que se desplaza por el lugar, el deja la línea de aceite. Ya nosotros desde el instituto conjuntamente con la Policía hemos adelantado operativos", aseguró Trejos.

Añadió que a quienes se les encuentre regando aceite en las vías de Pereira se les va a hacer pagar con todo el peso de la ley porque esas situaciones tipifican un delito en contra de la integridad de los motociclistas.