Secretarios de Cúcuta acataran suspensión provisional de personería

Desconcertados se mostraron en la alcaldía de Cúcuta con la medida de la personería de suspender provisionalmente durante tres meses a los secretarios de prensa y privado, argumentando la falta de requisitos legales para asumir el cargo designados.

Sin embargo se aclaró por parte de la administración municipal que esta medida es preventiva y no disciplinaria, y que la norma específica que los funcionarios tienen hasta dos años de plazo para demostrar los títulos y méritos para ejercer sus funciones.

Jairo Tomas Yáñez Rodríguez alcalde de Cúcuta, le dijo a Caracol Radio que acataran todos los procesos y los dos secretarios cumplirán la medida pero que se utilizaran los mecanismos legales para contrarrestar estos procesos.

“Somos respetuosos de las normas y la constitucionalidad de seguir el conducto regular, pero no dejamos de preocuparnos por que estamos sorprendido, en lugar de las autoridades de control se vayan a la letra menuda se sigan unos procedimientos y acercamientos. ¿Qué hay detrás?, esa es la pregunta que nos hacemos, nosotros no quisiéramos hacer señalamientos pero obvio todo parece indicar que hay intereses oscuro en este tema, se surtirán los términos que se están planteando y se harán los procesos ante la procuraduría, es una falla sensible que complica todo” dijo el mandatario.

Provisionalmente estarán encargados de estas dos secretarias funcionarios de la misma entidad.