Otro atentado al ex alcalde de Abrego, en el Catatumbo

Hombres a bordo de una motocicleta lanzaron una granada y realizaron varios impactos con arma larga a la vivienda del ex alcalde del municipio de Abrego en la región del Catatumbo Huber Darío Sánchez Ortega.

Los hechos se presentaron el barrio Santa Bárbara de esa localidad donde desconocidos atentan contra el ex mandatario municipal que no se encontraba en su residencia al momento de la acción violenta.

En su huida los atacantes realizaron catorce disparos al inmueble según relato a Caracol Radio el afectado “no sé qué pretenden con estos actos hacia mí y mi familia, he sido un hombre de paz y siempre he querido lo mejor para mi región, nos duele que se intente hacer daño, en esta violencia que no cesa en esta región”.

Indicó que en la actualidad cuenta con protección “pero no deja de ser preocupante, es el segundo atentado en mi contra en este año. Yo le pido a los violentos que cesen sus acciones y busquen la vía del diálogo para ser escuchados”.

Las autoridades investigan la autoría del atentado perpetrado en el casco urbano. Es el segundo en lo que va corrido del año contra la integridad del exfuncionario Sánchez.

Sin embargo no se descarta por parte de los investigadores que detrás de esta acción estén miembros del Epl través de la disidencia “Los Pelusos”.