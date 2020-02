Concejales incumplieron normas de seguridad en cárcel de mujeres: Alcaldía

Mediante un comunicado de prensa la directora de la Cárcel Distrital de Mujeres en Cartagena, Mercedes García Escallón, aclaró la situación presentada con la visita de dos concejales a la Cárcel Distrital de Mujeres, quienes reclamaron que les fue impedido el acceso al establecimiento penitenciario.

“La visita de los concejales Kattya Mendoza y Hernando Piña no se pudo realizar, debido a que estos quisieron ingresar una cámara al penal sin previo aviso. La solicitud de la concejala para realizar la entrevista, no comunicó del ingreso de un equipo de grabación audiovisual. Inmediatamente a su llegada se les permitió el ingreso, pero los concejales adujeron que si no les dejaban ingresar la cámara y un acompañante se devolverían cancelando la visita”, señala el documento.

En la comunicación también se recuerda que en el año 2018, un exdirector de Distriseguridad debió renunciar por unas fotos con las internas durante la fiesta de la Virgen de Las Mercedes.

El suceso tensiona mucho más la relación entre el ejecutivo y el cuerpo edilicio, quien ha señalado de forma airada situaciones del distrito