En medio de cuestionamientos, renunció Secretario de educación de Cali

Luego de las denuncias de presuntas irregularidades de contratación en su despacho, renunció en las ultimas horas el secretario de educación de Cali, Rubén Darío Cárdenas. En su reemplazo fue encargado William Rodríguez.

En la denuncia hecha por el concejal Roberto Ortiz, expuso que en un documento que rubricaba el visto bueno de los contratos de prestación de servicios educativos suscritos entre la Secretaría de Educación y 118 colegios del sector privado, había, al parecer, una firma falsificada de Naydú Yancovich Nieva, líder de Gestión Jurídica de esa cartera.

"El mayor pecado que he dicho yo como secretario de Educación es que hay una Secretaría de Educación que mueve unidades de negocio; que los contratistas de la cobertura, del PAE, y todo lo que se hace ahí, no tienen porqué pagarle a nadie", aseguró a Caracol Radio el ex funcionario.

El secretario encargado de Educación de Cali, William Rodríguez Sánchez, se desempeña como subsecretario de Calidad Educativa desde el primero de enero.

El Secretario de Educación encargado, es licenciado en en biología y química de la Universidad Santiago de Cali y tiene un Magister en Educación Popular y Desarrollo Comunitario de la Universidad Del Valle. Además adelantó estudios de doctorado en Historia de la Educación y la Pedagogía de la Universidad Del Valle.

En su carrera profesional se ha desempeñado como docente de Cali desde 1991. Fue jefe de educación primaria del departamento 1991-1992, director del instituto popular de cultura 2008-2012.

Profesor catedrático universitario, investigador social y director general del Instituto Popular de Cultura.

La nueva designación se da luego que el alcalde Jorge Iván Ospina aceptó la renuncia del hasta hoy secretario, Rubén Darío Cárdenas.