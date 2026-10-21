Más de 100 expositores presentes en feria universitaria en Bogotá: fechas y ¿cómo inscribirse?

Desde 1994, esta iniciativa ha reunido a diferentes estudiantes de bachillerato de los grados 10 y 11 junto a padres de familia, con la finalidad de encontrar y orientar a los jóvenes a iniciar su formación en la educación superior mediante las múltiples ofertas académicas que disponen las instituciones educativas participantes.

En su edición número 33, Expo Estudiante Nacional invita a colegios, público general y a los jóvenes interesados junto a sus padres de familia a decidir sobre su situación académica tras estar finalizando la educación media y encontrarse en una etapa decisiva para construir su carrera profesional.

Dentro del evento realizado en Corferias en los pabellones 7 y 8, los asistentes, mediante diferentes stands, podrán consultar los diferentes programas y métodos de financiación que ofrecen las instituciones de educación superior.

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¿Cómo se participa en Expo Estudiante?

Para poder estar en el evento, solamente es necesario registrarse mediante un formulario que se encuentra en la siguiente página oficial, donde deberá ingresar datos personales e indicar su rol dentro del evento: bachiller, estudiante de pregrado y padre de familia.

La fecha del evento para el público general se llevará a cabo el 24 de octubre desde la 1:00 p. m. hasta las 6:00 p. m. (el cierre de puertas se realizará a las 5:00 p. m.), mientras que las fechas para colegios se realizarán entre los días 21, 22 y 23 del mismo mes en horarios de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.

ICETEX presente en la Expo Estudiante 2026

El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior estará como expositor dentro de este espacio de ofertas académicas, comunicando la entidad que brindará información esencial a los asistentes en materia de financiación.

Sobre crédito educativo para estudiar pregrado con programas técnicos, tecnológicos o universitarios, así como formación en posgrado, educación para el trabajo y desarrollo humano, diplomados, certificaciones y cursos en idiomas.

“Será un encuentro indispensable para que los jóvenes tengan abierto ese abanico de oportunidades que les haga elegir la carrera de sus sueños, también de las alternativas para continuar con sus estudios hasta su graduación. “Todo con el apoyo del ICETEX”, señaló el presidente de ICETEX, Richard Caicedo, sobre la participación e importancia de estar en el evento.

Adicionalmente, contarán con asesorías personalizadas para darle más comodidad y accesibilidad a los estudiantes y sus respectivos casos.

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Universidades presentes en Expo Estudiantes 2026

A continuación, estas son algunas de las instituciones de educación superior presentes en el evento:

Politécnico Gran Colombiano.

Universidad Militar Nueva Granada.

Universidad Antonio Nariño.

Fundación Universitaria San Martín.

Fundación Universitaria Los Libertadores.

Universidad Libre.

Universidad Cooperativa de Colombia.

Fundación Universitaria Compensar.

Universidad Areandina.

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