Ser Profe Bogotá: Distrito actualizó reglamento para aplicar a vacantes para docentes, ¿Qué cambió?

Ser Profe es la herramienta tecnológica institucional mediante la cual la Secretaría de Educación del Distrito desarrolla procesos de identificación, postulación, selección y provisión de determinadas vacantes docentes mediante nombramiento provisional.

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Recientemente la Secretaría anunció que habría una actualización del reglamento para aplicar a las vacantes para los docentes, aquí le contamos qué cambió.

La Secretaría de Educación del Distrito invita a las y los docentes aspirantes, rectores y directores de las Instituciones Educativas Distritales - IED, a conocer la actualización de la reglamentación y operación del sistema “Ser Profe” en la Circular No. 08 del 11 de septiembre de 2026, emitida por la Subsecretaría de Gestión Institucional de la entidad.

La circular menciona que se establecen los lineamientos para la inscripción, postulación, selección y vinculación de docentes provisionales, así como las condiciones de participación, responsabilidades de los aspirantes y medidas administrativas de bloqueo temporal.

¿En qué cambia el reglamento?

En este sentido, la actualización del reglamento para aplicar a las vacantes para docentes tendrá dos cambios puntuales:

Actualización de las medidas administrativas de bloqueos temporales: Tienen como finalidad proteger la eficiencia, oportunidad y continuidad de la provisión de vacantes, pues suspenden la participación del aspirante en nuevas convocatorias del sistema “Ser Profe”, aplicables cuando se configure alguna de las conductas establecidas en la Circular y que afectan la provisión oportuna de vacantes y la prestación efectiva del servicio educativo.

Incorporación de las responsabilidades de las y los rectores y directores locales, relacionada con el deber de informar oportunamente a la Oficina de Personal: La información deberá remitirse por los mecanismos institucionales dispuestos y ser clara, objetiva y verificable incorporando: fecha de presentación del docente nombrado, fecha efectiva de inicio de labores, no presentación, manifestación de no iniciar la prestación del servicio, y cualquier circunstancia que afecte la efectividad del nombramiento o inicio de labores.

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Versión actualizada del Manual del Usuario:

La invitación que hace la Secretaría de Educación es también a conocer la versión más vigente del Manual de Usuario del sistema “Ser Profe”, que contiene las instrucciones técnicas para el registro, actualización de información, postulación, cargue de documentos, consulta de vacantes y demás funcionalidades del aplicativo, desarrolladas de conformidad con las disposiciones contenidas en la presente Circular.

Este Manual incorpora un cambio en las franjas horarias de postulación a vacantes, las cuales estarán habilitadas en los siguientes horarios de lunes a viernes:

Franja 1: de 7:00 a. m. a 9:00 a. m.

de 7:00 a. m. a 9:00 a. m. Franja 2: de 5:00 p. m. a 7:00 p. m.

5 recomendaciones clave antes de postularse al Sistema “Ser Profe”

Verifique que cumple el perfil de la vacante Revise su formación académica Registre correctamente su experiencia docente Cargue documentos completos y correctos Revise todo antes de postularse

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