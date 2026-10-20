Proyecto universitario de Suba apenas tiene 27 % de avance y sigue sin acuerdos para operar

Educación

El proyecto universitario de Suba, con el que se busca ampliar el acceso a la educación superior pública en esta localidad de Bogotá, enfrenta retrasos en las obras y dificultades para definir cómo funcionará. Según información presentada por el Ministerio de Educación, la infraestructura registra un avance del 27 % y todavía no existe un acuerdo formal entre las instituciones de educación superior involucradas para poner en marcha el multicampus.

La situación fue revisada el lunes 19 de octubre durante una mesa técnica realizada en el lote donde se desarrolla el proyecto. Al encuentro asistieron cerca de 70 personas, entre estudiantes, padres de familia, líderes comunitarios y habitantes de Suba, quienes conocieron el estado de la obra y expusieron sus inquietudes sobre los retrasos y la futura oferta académica.

La reunión fue liderada por el Ministerio de Educación Nacional, la Gerencia Presidencial para Bogotá, la Agencia Distrital Atenea y la Alcaldía Local de Suba.

Una entrega que no se cumplió

Uno de los principales puntos expuestos durante la reunión fue el incumplimiento de la fecha prevista para entregar la infraestructura. De acuerdo con el Ministerio de Educación, la obra debía estar lista el 3 de agosto de 2026, pero la entrega no se concretó.

El viceministro de Educación Superior, Octavio Ibarra Consuegra, informó que el proyecto registra un avance de tan solo del 27 %. También señaló que todavía no existe un acuerdo formal entre las instituciones de educación superior mencionadas en la iniciativa para constituir el multicampus.

Esto significa que el proyecto tiene dos asuntos pendientes: avanzar en la construcción de la infraestructura y formalizar los acuerdos necesarios para definir cómo funcionará la iniciativa universitaria.

La gerente presidencial para Bogotá, Clara Lucía Sandoval, también se refirió a los retrasos y aseguró que la fecha de entrega había sido aplazada después del incumplimiento inicial.

“El Gobierno anterior les prometió entregar la obra el 3 de agosto, pero no cumplió. Después aplazó la fecha para septiembre y hoy encontramos atrasos muy significativos”, afirmó.

Sandoval agregó que el Gobierno actual busca destrabar el proyecto y garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos.

¿Qué falta para que funcione el multicampus?

Aunque las obras continúan en marcha, todavía deben definirse las condiciones que permitirán poner en funcionamiento el proyecto universitario.

Según la ruta de trabajo presentada por el Ministerio, las entidades deberán hacer seguimiento técnico a la infraestructura y avanzar en la articulación con las instituciones de educación superior. El propósito es formalizar los acuerdos pendientes y establecer las condiciones institucionales, académicas y operativas necesarias para su funcionamiento.

En la práctica, esto implica que no basta con terminar las obras, también es necesario definir cómo participarán las instituciones educativas y cómo se organizará la oferta académica que se espera llevar a la localidad.

Por ahora, el comunicado del Ministerio no establece una nueva fecha para la entrega de la infraestructura ni precisa cuándo comenzarían las actividades académicas.

La comunidad volverá a reunirse con las entidades

Durante la mesa técnica, el Gobierno escuchó las inquietudes de los habitantes de Suba sobre el avance de las obras y las oportunidades de acceso a la educación superior pública.

El viceministro Octavio Ibarra Consuegra invitó a la comunidad a participar en la búsqueda de soluciones y sostuvo que los jóvenes deben ser el centro de las decisiones sobre el proyecto.

La próxima mesa técnica quedó programada para el 4 de noviembre de 2026. En ese encuentro, las entidades involucradas y los representantes de la comunidad revisarán el modelo de operación del multicampus y darán seguimiento a los asuntos pendientes.

Mientras tanto, el proyecto sigue sin una nueva fecha de entrega confirmada y con acuerdos institucionales por formalizar. Para los habitantes de Suba, el reto es que la iniciativa avance más allá de las obras y se traduzca en oportunidades concretas de acceso a la educación superior.