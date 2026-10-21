Colegios de La Mojana y Villavicencio ganadores de los Premios Escuelas Sostenibles 2026

La versión 2026 de los Premios Escuelas Sostenibles, organizados por la Fundación Santillana en alianza con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), reunió en Bogotá a representantes de diez colegios finalistas destacados por su aporte a la conversación de los ecosistemas en Colombia.

“Con este reconocimiento esperamos promover una ciudadanía comprometida, que es parte de nuestro propósito: impulsar el desarrollo de las personas y de la sociedad”, afirmó en la ceremonia Rosa Junquera, directora de Sostenibilidad de Grupo PRISA.

Estos proyectos nominados incluyen actividades para la implementación de rutas ecológicas, administración de residuos sólidos, recuperación de tierras poco fértiles, gestión adecuada del agua, entre otros. “Estamos reconociendo iniciativas que transforman la sostenibilidad en los planteles; no solo desde el componente ambiental, sino desde aquellas acciones que cambian a los estudiantes y sus entornos”, explica Yenny Méndez, gerente de Proyectos de OEI.

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Los ganadores

Representantes de El Gimnasio Los Ocobos (GLO) durante la ceremonia de entrega de los Premios Escuelas Sostenibles 2026. | Foto: Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar Representantes de El Gimnasio Los Ocobos (GLO) durante la ceremonia de entrega de los Premios Escuelas Sostenibles 2026. | Foto: Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

En la categoría Primaria, El Gimnasio Los Ocobos (GLO) de Villavicencio, Meta, se alzó con el premio gracias a La Granja y la Reserva Natural, dos proyectos que buscan formar seres humanos íntegros, críticos y competentes, capaces de liderar la transformación social a través del emprendimiento sostenible. “Creer en la sostenibilidad va más allá de los grandes planes, se hace en la cotidianidad y en el trabajo en las aulas”, señaló Katherine Beltrán, docente a cargo de la Granja.

En ese sentido, la estrategia realiza una gestión inadecuada de residuos (plásticos, textiles) para prevenir la pérdida de la soberanía alimentaria de la región y ampliar el conocimiento de los jóvenes sobre la biodiversidad local.

De ese modo, la propuesta de esta escuela; miembro del modelo UNOi de Santillana, convierte esos retos en un ecosistema de investigación-intervención. Para ello, usan su Reserva Natural (de 2.5 hectáreas) y una Granja Escolar como laboratorios vivos donde, por medio del enfoque STEAM+H (modelo educativo interdisciplinario que integra cinco áreas del conocimiento: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas. Por sus siglas en inglés: Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics), los estudiantes prototipan soluciones: transforman plástico PET en filamento 3D (Eco-Plastic) y residuos orgánicos en abono para cultivos sostenibles.

Con este enfoque ya beneficiaron a cerca de 300 personas en el territorio. También tienen una alianza con Cormacarena para ampliar su alcance y esperan consolidar otras colaboraciones con la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico del Meta y CorpOrquídea.

Por su parte, en la categoría Secundaria, la Institución Educativa San Marcos de La Mojana, en Sucre, fue reconocida por su Pedagogía Anfibia STEM: Sostenibilidad y tejido comunitario, que ha dado origen a una Aula Flotante con la cual la organización cocrea soluciones tecnológicas originales (lideradas por los estudiantes) cruzando el saber ancestral de pescadores y campesinos con la ingeniería moderna. “Estamos trabajando con los niños de cara al agua, al territorio. Queremos perfeccionar nuestro trabajo para que sea un ejemplo para el país”, sostiene Isaac Vergara, docente de ciencias naturales del plantel.

Con esta estrategia, el San Marcos transforma los desechos ambientales de la actividad agrícola de la región mediante procesos biotecnológicos. Para lograrlo, aprovecha las 15.000 toneladas de cascarilla de arroz que quedan anualmente de las cosechas y los 42 tipos de residuos pesqueros que son arrojados al río San Jorge para convertirlos en biopapel y sus aglomerados. Con estos materiales también desarrollan prototipos con hardware libre (Arduino y Micro:bit) para optimizar la eclosión de la hicotea, especie en riesgo en el departamento.

Gracias a esas actividades, más de 21 familias rurales y asociaciones de mujeres agro-pescadoras se han beneficiado económicamente de esa labor.

Más escuelas cada año se suman a la sostenibilidad

En el centro de la imagen: Isaac Vergara, docente de ciencias naturales de la Institución Educativa San Marcos. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Ampliar En el centro de la imagen: Isaac Vergara, docente de ciencias naturales de la Institución Educativa San Marcos. | Foto: Alexander Guevara, Santillana Colombia Cerrar

Para esta cuarta edición el jurado revisó cerca de 230 proyectos de 17 departamentos. “Hablar de sostenibilidad también nos exige preguntarnos por las desigualdades, por las oportunidades que ofrecemos a los niños y por nuestra capacidad de construir relaciones más justas entre las personas y los entornos. Por eso, me entusiasma pensar que, gracias a estas experiencias que hoy reconocemos, los jóvenes pueden contribuir a resolver problemas de sus comunidades”, dijo Rafael Mendez, Ph.D en Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la Matemática y delegado de la Universidad del Rosario del equipo evaluador.

Por eso, para Liliana Guaca, directora de la Fundación Santillana, los Premios Escuelas Sostenibles son una vitrina para que rectores, profesores y estudiantes se animen a innovar en sus colegios para hacer más responsable la educación con el mundo y con ellos mismos. “Para nuestro país, el segundo más biodiverso, es fundamental encontrar caminos que transformen las prácticas pedagógicas que cuiden el planeta; esto es lo que buscamos, que se desarrollen proyectos que aporten al objetivo de desarrollo sostenible y preservación de las especies”.

En esa búsqueda, que ya reunión durante estos cuatros años a más de 3.000 iniciativas escolares, Santillana ofrece un apoyo esencial al entregar a los ganadores un incentivo monetario (para este año de 11.248.000 de pesos) con el fin de que puedan seguir investigando e implementando acciones que ayuden a proteger los entornos.

Ahora, estos colegios premiados en Colombia concursaran en México, en diciembre, por el reconocimiento internacional. Esta etapa final entregará un incentivo económico de $18.746.800 de pesos colombianos.