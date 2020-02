Hogares infantiles de ICBF Boyacá, cerrados para alrededor de 3.000 niños

Y es que nada que contratan a los trabajadores de los Centros de Desarrollo Integral, CDI, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, más conocidos como hogares infantiles del Bienestar Familiar.

El pasado jueves 13 de febrero protestaron en las principales calles de Tunja (Boyacá), porque esta situación tiene sin recibir educación y complementos nutricionales a por lo menos 3.000 niños en Boyacá, pero, además, porque advierten que la situación obedece a una masacre laboral de docentes, profesionales en nutrición y salud, y funcionarios administrativos, orquestada por las directivas nacionales del ICBF.

#Video| Hogares del ICBF en #Tunja y #Boyacá, cerrados para alrededor de 3.000 niños.#AEstaHora hay plantones de Padres y trabajadores, pidiendo la reapertura de los servicios para los niños.



Francy Piza, una de las docentes del CDI del Barrio El Gaitán de Tunja, aseguró que, aunque el ICBF y el gobierno nacional indicaron que desde hoy arrancarían a funcionar los hogares infantiles, en Boyacá, aun permanecerán cerrados.

“Es negligente la actitud del ICBF, a quien no le importa nada seguir adelantando un irregular proceso de contratación. Se falta totalmente a la verdad, cuando se anuncia que los CDI en todo el país abrirían puertas este 17 de febrero de 2020: eso no es cierto, pues, en Boyacá seguimos sin contratación, quienes laboramos dentro de los hogares infantiles para hacer que estos funcionen, y para recibir a los niños. Esto definitivamente se traduce en una vulneración a los derechos de los niños, y a los de los trabajadores. Nosotros no dejaremos de protestar hasta que nos den una solución, y contamos con el apoyo de los padres de familia, quienes también están muy angustiados, porque llevamos un mes en esta situación”, explicó Piza.

Manifestó que el gobernador de Boyacá Ramiro Barragán, la Defensoría del Pueblo y hasta la Central Unitaria de Trabajadores CUT, se comprometieron a mediar para que no haya recorte de trabajadores, y que lo niños, no vean vulnerados el acceso a educación y alimentación complementaria.

“El gobernador ya sacó una cita agendada con la directora nacional del ICBF, y con los operadores seleccionados por la regional para prestar los servicios en los centros de desarrollo integral. Agradecemos el interés que estas entidades han tenido en nuestro caso, pues los niños son los directamente afectados. Este ya es un problema continuo, todos los años proactivamente tenemos que pasar por esto mismo, es casi un círculo vicioso. Por eso esperamos que haya celeridad en nuestra contratación, para que arranque el calendario escolar como debe ser”, dijo la docente que tomó la vocería de los trabajadores de los Hogares Infantiles.

Este lunes, desde las 8am habrá protestas pacíficas de alrededor de 200 trabajadores de los centros de desarrollo integral en Tunja, y en otros municipios de Boyacá. Los manifestantes se apostarán en la puerta de cada hogar infantil para exigir que haya soluciones.

No se descarta una 'toma de las instalaciones del ICBF en Tunja', para presionar la solución a la anterior problemática.