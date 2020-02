Uno de cada 10 pereiranos celebra San Valentín

“El día de los enamorados” o San Valentín como muchas personas lo conocen, es una de las fechas más celebradas a nivel mundial que busca festejar el amor entre parejas o amigos, una excusa que muchas personas utilizan para regalar detalles y expresar sus sentimientos.

Aunque se menciona que esta costumbre nació en Roma y luego se masifico en Gran Bretaña, tomo gran auge en el Occidente, más en unos países que en otros. En el caso de Colombia, aunque el día oficial es el 19 de septiembre, que se celebra el día del amor y amistad, algunas personas celebran ambos días, mientras que otras prefieren solo festejar alguno de los dos.

Caracol Radio le preguntó a los habitantes de la capital risaraldense si celebraban estas fechas y se encontró que las opiniones para este día están divididas.

"Uno de los motivos por los cuales yo no celebro este día es porque realmente no está dentro de mis costumbres", "la verdad no celebro el día porque no es costumbre acá, pero igual como soy mujer, si me lo celebran no me pongo brava", son algunas de las opiniones de los pereiranos.

Mientras algunos prefieren continuar solo con una celebración, otros ciudadanos no pierdan la oportunidad para festejar el amor, "personalmente si me gusta celebrar el día de San Valentín, en realidad me gusta celebrar cualquier fecha que conmemore el amor, la unión, la felicidad, con una salida a comer o a tomar algo".

Lo cierto es que en Colombia no es oficial el día de San Valentín porque este implicaría más gastos a comienzos de año, por ello la fecha se celebra en septiembre como Amor y Amistad.