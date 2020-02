Extorsionaron al alcalde de Maceo, Antioquia

Con la amenaza de asesinar a toda su familia, extorsionaron pidiéndole 60 millones de pesos, al alcalde del municipio de Maceo, en el Magdalena medio, Carlos Alberto Restrepo González. Según relata el mismo mandatario, alcanzó a reunir 10 millones de pesos, pero la Policía Nacional logró ubicar a la esposa y el hijo del mandatario.

Según relata el mismo alcalde, recibió una llamada, donde le informaban que su esposa y su hijo estaban retenidos, en una vereda de la localidad e inmediatamente la comunicaron con ella. Cuenta el señor Restrepo González, que su familia estaba en una junta directiva, en zona rural del municipio, por lo que creyó, efectivamente, que habían sido retenidos.

“Nos hicieron una extorsión muy dura, a mi familia los citaron a una reunión de una junta del acueducto, y fue cuando me llamaron y me pidieron 60 millones de pesos y yo sin cinco, yo tenía tres mil pesos en el bolsillo. Amenazaron con matar a mi hijo y me conseguí diez millones. Cuando había consignado, me avisaron que la policía tenía a mi familia”, señaló el alcalde.

Al verificar, la Policía se dio cuenta que la familia nunca había sido retenida, pero ante la incapacidad de comunicarse con ella, por la cobertura, los delincuentes aprovecharon e hicieron creer al alcalde que el secuestro era vedad.

Aunque los 10 millones fueron consignados, el alcalde confirmó que la cuenta bancaria fue bloqueada y el Gaula militar inició las investigaciones.