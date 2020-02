Crece la intimidación a la población civil en el Catatumbo

Desolación, impotencia, tristeza es lo que sienten las comunidades del Catatumbo que desde hace varios días sufren las intimidaciones del Eln y el Epl en la zona.

Los campesinos advirtieron que desde hace diez días no se permite el ingreso de alimentos a varios municipios, no hay transporte, más de seis mil niños no acuden a las clases y además no se permite ni salir de la casa.

“Estamos muy preocupados, nos sentimos solos, todos estamos atemorizados, nadie se puede mover, tomar decisiones y la situación es de alto riesgo para la población civil” dijo una autoridad en la zona a Caracol Radio.

“No sabemos que va a pasar, se avecina otro paro, no hay una autoridad que nos acompañe, ayuda o se genere un diálogo para pedirle a los violentos que nos saquen del conflicto” indicó.

Finalmente señaló que no se descarta que se genere una manifestación de la sociedad civil frente a lo que está ocurriendo en materia de violencia.