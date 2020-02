Más de 25 mil Adultos mayores podrán cobrar subsidios en Cartagena

La Secretaría de Participación Ciudadana mediante su Unidad de Atención al Adulto Mayor, sigue trabajando para dignificar y mejorar la calidad de vida de nuestros adultos mayores por medio de distintos programas orientados a romper las brechas de la pobreza y la desigualdad. Por ello, y con la primera jornada de pago del programa de subsidio, miles de abuelitos podrán contar con una importante ayuda económica.

Este año el programa inicia sus jornadas de pago a partir del viernes 7 de febrero, garantizándole este aporte económico a 25.645 adultos mayores que se encuentran inscritos y con facultad de realizar dicho cobro. Esta jornada obedece a la nómina del mes de enero del presente año y su distribución estará regulada mediante fechas establecidas a partir de los dos últimos dígitos de su documento de identidad, estipulándolas de la siguiente manera:

Viernes 07 de febrero: cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 00 al 15.

Sábado 08 de febrero: Se pagará a los adultos mayores que no cobraron el viernes 07.

Lunes 10 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 16 al 30.

Martes 11 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 31 al 45.

Miércoles 12 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 46 al 60.

Jueves 13 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 61 al 75.

Viernes 14 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 76 al 90.

Sábado 15 de febrero: Se pagará a los adultos mayores que no cobraron esa misma semana.

Lunes 17 de febrero: Cobran los adultos mayores con cédulas de ciudadanía terminadas del 91 al 99.

Martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de febrero: Se les pagará a los adultos mayores que no cobraron durante las fechas anteriores.

Los cobros se podrán realizar mediante todos los Supergiros de la ciudad y es importante que cada adulto mayor pueda cobrar a tiempo, debido a que el no cobro puede ocasionar la pérdida del derecho a subsidio. Si usted no hace parte del programa y desea acceder a este, debe estar atento a las convocatorias que realizará la Secretaría de Participación, no ser pensionada o pensionado y pertenecer al régimen de salud subsidiado.

Recuerde también, que al momento de la inscripción debe presentar: Fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150, documento del Sisbén que tenga puntaje máximo en 43, un recibo de luz, gas o agua de la vivienda en la que reside sea propia o arrendada y con ello poder recibir también este importante subsidio económico.