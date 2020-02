Niños de escasos recursos aún no cuentan con ayudas del Icbf

Padres de familia han manifestado su descontento y se preguntan por qué aún no han comenzado a funcionar este 2020 los Centros de Desarrollo Infantil, CDI, del Instituto de Bienestar Familiar, como es el caso de Volver a Sonreír , Nuestra Señora de Lourdes y Mundo de Sonrisas.

Los padres de familia explicaron a Caracol Radio que normalmente las clases inician en enero 20, pero lo que les han respondido de las entidades es que, al parecer, el retraso se origina debido a que no se ha hecho la contratación.

Al respecto, Martha Patricia Torres, directora del Icbf en Santander señaló que está en mora en estos momentos la atención a la primera infancia en la región.

Esto se debe a que el Icbf aún no ha escogido a los operadores que se encargarán de la atención durante este 2020. indicó que el retrasado se da porque los oferentes están siendo escogidos por el Banco Nacional de Oferentes.

Manifestó que el cambio en la escogencia se da a nivel nacional, sin embargo, la próxima semana más 59 mil niños y niñas que se encuentran cobijados por el Instituto Colombiano en Santander comenzarán a recibir los servicios de atención.