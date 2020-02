Aún no abren los CDI en Bucaramanga

Volver a Sonreír , Nuestra Señora de Lourdes y Mundo de Sonrisas son tres centros de desarrollo infantil , CDI , del Instituto de Bienestar Familiar que no han abierto sus puertas para atender a más de 500 de niños.

Los padres de familia explicaron a Caracol Radio que normalmente las clases inician en enero 20, pero lo que les han respondido de las entidades es que, al parecer, el retraso se origina debido a que no se ha hecho la contratación.

"Yo soy madre soltera y no tengo dónde dejar a mí hija, yo llamo a las directivas y me dicen que no se ha hecho la contratación, que el 15 de febrero iniciarían clases. Yo tengo un hijo en el CDI Volver a Sonreír y no han entrado a clase, me toca estar con mi hijo de arriba a abajo, muchos padres estamos afectados y los niños más", dijeron los padres de familia.

Por esta situación, el jueves 6 de febrero los padres que tienen niños en los CDI harán un plantón frente a la sede regional del Bienestar Familiar en el barrio la Juventud.