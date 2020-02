Jóvenes cartageneros ganan prestigiosa pasantía de investigación

Los jóvenes cartageneros Emy Osorio Matorel y Luis Ángel Puello Orozco, ambos egresados de la Universidad de Cartagena, son 2 de los nuevos fellows del Multinational Residency Program de la Fundación Kettering, ubicada en Dayton, OH, EE.UU.

El programa fue diseñado para personas de todo el mundo que quieran abordar, junto al equipo de la Fundación, temas relacionados al rol de los ciudadanos, las instituciones y las comunidades en la democracia.

En el caso de Emy Osorio, el tiempo de la pasantía se centrará en estudiar los ejercicios experimentales de cinco medios nativos digitales y migrados colombianos que se han enfocado en periodismo para ciudadanos (o citizen-centered journalism). Esto con el propósito de contribuir a que los ciudadanos entiendan problemas complejos que a veces ni siquiera llegan a ser parte del debate nacional.

Luis Puello, por su parte, se concentrará en cómo el arte puede fortalecer las experiencias de trabajo democrático entre ciudadanos, sistematizando casos de éxito y confrontándolos con el desarrollo teórico y metodológico que se ha desarrollado en ese campo. Lo anterior inspirado en el trabajo realizado a través de su fundación familiar FIS Cartagena, desde la que se enseña música a niños de escasos recursos de la ciudad.

Para poder aplicar a esta pasantía, que se extenderá hasta julio de este año, Luis y Emy debieron asistir a 2 encuentros en la ciudad de Dayton. El primero en el 2017 fue el taller "Multinational College Students and The Problems of Democracy" y el segundo en el 2018 "Deliberative Democracy Institute II". Con lo cual cumplieron los requisitos para iniciar el proceso de postulación.

Lea también: 80 millones en ventas diarias dejó el Festival del Frito en Cartagena

La Fundación Kettering es una organización no gubernamental centrada en la tradición estadounidense de la investigación coperativa y se rige por una pregunta principal: ¿Qué se necesita para hacer que la democracia funcione como debe? Lo que caracteriza a la investigación de Kettering frente a otras organizaciones es que se desarrolla desde la perspectiva de los ciudadanos y cómo ellos, colectivamente, pueden abordar los problemas que afectan sus vidas, comunidades y nación.