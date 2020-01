Andrés Cadavid y Federico Gutiérrez no conciliaron en demanda por calumnia

Ante un juez de Medellín se cumplió la audiencia de conciliación entre el futbolista Andrés Cadavid y el exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en el desarrollo de la demanda que el deportista radicó contra el exmandatario por calumnia.

En este caso Cadavid asegura que su nombre se vio afectado luego de ser vinculado con la organización criminal ‘La Terraza’.

Durante la diligencia, en la que no hubo conciliación, el exalcalde afirmó que no tiene conocimiento de que Cadavid pertenezca o sea el cabecilla de la mencionada organización criminal, pero se abstuvo de afirmar si es o no testaferro de alguno de sus miembros.

Es precisamente esa aclaración la que el jugador quiere que haga Gutiérrez Zuluaga y para ello se fijó una nueva fecha e intentar conciliar.

“Se concilió que Andrés no pertenece a ‘La Terraza’ y que nunca estuvo capturado, pedimos que se rectifique que Andrés no es testaferro, pero el alcalde dice que él no mencionó eso”, dijo el abogado Mauricio Beltrán, defensor de Cadavid.

El nombre del jugador fue mencionado al término de una operación de extinción de dominio contra ‘La Terraza’ de 378 bienes por 400 mil millones de pesos. En el proceso se incautaron bienes a nombre del jugador, los cuales, según la Fiscalía, tenían relación con la organización criminal.

La próxima audiencia quedó programada para el próximo 26 de febrero.