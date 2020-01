Piden investigar a concejal de Aracataca por delitos sexuales

Un segundo caso de presuntos delitos sexuales vincula a otro militante de Cambio Radical en el Magdalena, en esta ocasión se trata de Jaime Luis Pérez Bracho, actual concejal de Aracataca quien, de acuerdo a una carta enviada por un compañero de Partido, estaría vinculado en supuestos hechos de acceso carnal violento en zona rural del municipio.

Mediante una misiva, el exconcejal Juan Manjarrez Salinas le pide al comité de asuntos éticos y disciplinarios de la colectividad que revise si hubo ocultamiento de esta información a la hora de la entrega del aval y posterior inscripción, y si se violaron los lineamientos morales estatutarios, exige que haya expulsión de Pérez de Cambio Radical.

“A nosotros nos exigieron, meses antes del debate, que hiciéramos una declaración juramentada en la que confirmáramos que no teníamos ningún impedimento para recibir el aval. Pérez Bracho no estaba en la lista inicial, él entró en las modificaciones. Mi pregunta para el Partido es ¿Por qué este no hizo la misma juramentación?

Sobre este hay una sindicación por presunto acceso carnal violento a menor de edad. Lo que manifiesto es un hecho de vox populi. Yo pertenezco al Partido y me preocupa los destinos morales de la bancada. En la Fiscalía 27 seccional Fundación Magdalena aparecen los procesos” dijo Manjarrez.

La situación del edil se junta al escándalo de su también copartidario y presidente de la Asamblea del Magdalena, Julio David Alzamora, inmersos en investigaciones por esta tipología de cargos.