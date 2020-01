Gremio de taxistas reporta traumatismos por irregularidades en el censo

En un nuevo intento por regular el parque automotor de servicio público y evitar que más taxis ingresen al área metropolitana se ha denunciado nuevas irregularidades, el gremio de los taxistas prepara una nueva reunión con las autoridades competentes.

Alfonso Gonzáles, presidente del sindicato único de taxistas aseguró a Caracol Radio "encontramos una serie de falencias, algunas placas que aparecen como no censadas y sí estaban el en censo, hemos descubierto algunas placas de servicio público colectivo no de taxis y creemos que el censo va a reducirse en algo más de 150 vehículos que están relacionados, lo que quiere decir que no estaríamos hablando de 8.878 sino de 8.720, esperamos definir esa cifra con el área metropolitana". Señaló

El gremio espera el área metropolitana inicie con la revisión de los informes que se tienen en la.actualidad.