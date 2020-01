En riesgo producción carbonífera del Caribe por huelga de 3.600 obreros

Cerca de 3.600 empleados carboníferos del grupo Prodeco se encuentran, en la actualidad, decidiendo si se van o no a huelga, debido a que todavía no llegan a un acuerdo del pliego de condiciones con la multinacional. Aunque las negociaciones no han culminado, el sindicato de trabajadores ve conveniente tomarse las vías de hecho en razón de las cuestionadas condiciones laborales.

Silfredo Ortega, presidente de Sintramienergética, explicó que el pasado 13 de diciembre la organización presentó el pliego de peticiones, el 20 del mismo mes la empresa solicitó la realización de una mesa de negociación para establecer las garantías para las partes y fue hasta el 9 de enero cuando al no haber luces ante la crisis se levantaron las sesiones de concertación.

"La ley nos da 10 días hábiles para convocar a los trabajadores a huelga o tribunal de arbitramiento y seguir los pasos que los trabajadores decidan. A partir de hoy nos volvemos a sentar, pero siguen las votaciones a huelga o tribunal aquí en Santa Marta y en las minas donde Prodeco tiene operaciones.

Se está debatiendo con la empresa el punto económico, salariales, incremento de los auxilios educativos, así como la estabilidad laboral y la seguridad en los puentes de trabajo", aseguró Ortega.

Los diálogos se efectúan en la ciudad de Barranquilla. Los representantes de los obrero declaran que no quieren más promesas sino que se concreticen en la realidad, ya que “a Prodeco le cabe todo en el papel y no en la práctica”.