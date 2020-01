Con la salida de Uber se van mis ingresos: conductor de la App

Barranquilla despertó con la salida de Uber, aplicación que dejó de funcionar en la ciudad desde este jueves en la media noche y que dejó de prestar el servicio a más de 27 mil usuarios.

Caracol Radio se tomó la tarea de utilizar la aplicación en su último día de servicio en Barranquilla y habló con uno de los conductores para que expresara su opinión acerca de la decisión que se dio por parte del fallo de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Carlos Mercado fue conductor de Uber por más de 8 meses y prestó sus servicios hasta el último día que tuvo vigencia la aplicación en la capital del Atlántico.

“La satisfacción que me brindó Uber, fue amplia. La mayoría de los pagos me los hacían por tarjeta, por lo que no tenía que discutir con los pasajeros por el vuelto”, manifestó Carlos Mercado.

El conductor recalcó que espera que se pueda dar la oportunidad para que la aplicación regrese a la ciudad, y de esta manera poder prestar el servicio a los usuarios barranquilleros.