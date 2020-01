No voy a desplazar a la gente por realización de obras: Alcalde de Medellín

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, junto a la secretaria de Planeación, Analida Rincón, declaró que, durante su administración, se garantizará que no se cumplan desalojo de habitantes, cada vez que se planee hacer una obra de intervención.

“La Política Pública de Moradores lo que dice es que se hagan proyectos y obras, pero que no se desplace a la gente. Hay que trabajar más duro porque los proyectos cuando van a desplazar a alguien, de una vez tienen que decir qué obra se construirá para que la gente no sea desplazada, sino que viva en sitio. Eso es muy importante, para que en todos los proyectos que se construyan en la ciudad, garanticemos que no se desplace a los ciudadanos”, manifiesta el alcalde de Medellín.

Esta discusión surge a partir de la situación en el barrio Naranjal, en donde aparentemente unas viviendas serían desalojadas por el desarrollo de obra de intervención.

El alcalde de los medellinenses mencionó además su compromiso con la Política Pública de Moradores, la cual busca proteger los derechos de los habitantes que se vean afectados por las obras de desarrollo.