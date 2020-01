Coccam rechaza asesinato de uno de los líderes del Catatumbo

Los campesinos del Catatumbo están en desconcierto por la muerte de Tulio Cesar Sandoval Chía, el líder ultimado en el municipio de Tibú, al norte del departamento.

La situación pone en alerta a esta región donde Ascamcat reporta que 15 de sus miembros han sido asesinados. Por su parte la coordinación nacional de cultivadores de coca, pide a las autoridades realizar una investigación exhaustiva que logre dar con el paradero de los responsables.

También les reclaman a los organismos de seguridad indagar al respecto y encontrar los móviles de este caso.

Wilder Mora, presidente de la Coccam en Norte de Santander dijo Caracol Radio “esta es una situación que pone en alerta nuestra organización, el líder no tenía ninguna amenaza y lo asesinaron de la nada. Es preocupante, no se sabe quién está detrás de estos hechos, no tenemos protección”.

De igual forma dijo que “era muy conocido porque era entregado a las causas justas, apoyaba a los habitantes y pedía materializar proyectosde inversión social”.

Pidió también mayor protección a quienes vienen denunciando algunas situaciones irregulares en la zona del Catatumbo a raíz de la defensa de la restitución y en contra de la erradicación.

