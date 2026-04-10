Alerta por falsas ofertas de empleo para concierto de J Balvin en Cúcuta

Cúcuta.

A pocas horas del concierto de J Balvin en Cúcuta, autoridades y organizadores encendieron las alarmas por la circulación de falsas convocatorias laborales que estarían siendo utilizadas para estafar a ciudadanos.

A través de redes sociales se ha difundido una supuesta oferta de empleo para trabajar como personal logístico en el evento, en la que se promete un pago de 160.000 pesos por jornada.

Sin embargo, a los interesados se les estaría exigiendo consignar 16.000 pesos, bajo el argumento de gestionar una póliza.

Frente a esta situación, la empresa Diomar García Eventos S.A.S., encargada de la producción del concierto, emitió un comunicado oficial en el que desmintió estas publicaciones y rechazó este tipo de prácticas.

En el documento, la organización aclaró que no solicita pagos, inscripciones ni aportes económicos para hacer parte del equipo de trabajo del evento, y que cualquier convocatoria oficial se realiza únicamente a través de sus canales autorizados y de manera gratuita.

Asimismo, advirtieron a la ciudadanía sobre el riesgo de compartir información personal o realizar transferencias a terceros no verificados, reiterando el llamado a evitar caer en este tipo de engaños.

El evento, programado para este sábado en el estadio General Santander, ha generado gran expectativa en la ciudad, lo que ha sido aprovechado por personas inescrupulosas para difundir información falsa y captar víctimas.