Medimás no entrega medicamentos a hombre con epilepsia en Pereira

Desesperado está Gustavo Antonio Bonilla, un hombre de 55 años de edad que sufre de ataques epilépticos y que debe tomar una medicina diaria llamada Lamotrigina para regular su estado de salud.

Él pertenece al régimen contributivo de la EPS Medimás y asegura que, pese a que tiene un fallo de tutela a su favor, desde el 17 de octubre del año pasado no le han entregado los medicamentos; por lo que está preocupado debido a las consecuencias que traería esta situación para su integridad.

"Yo lo único que pido es que me entreguen los medicamentos porque ya no me reciben en el hospital porque me dicen que sin las pastillas no se puede hacer nada. Me da miedo que en cualquier momento me dé un ataque fuerte y me muera y es culpa de Medimás. Me mandan de un lado para otro y nada", expresó.

Como el caso de Gustavo, son decenas de denuncias que llegan diariamente a la Personería de Pereira de usuarios de Medimás, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, asegurando que nos les entregan sus medicamentos o no les autorizan citas o procedimientos especializados.