Aire acondicionado y wifi en Metrolínea: la propuesta de Cárdenas

El alcalde de Bucaramanga Juan Carlos Cárdenas ha dicho al canal de televisión nacional de Caracol Noticias que para incentivar más el uso del sistema masivo Metrolínea, a este se le debe implementar aire acondicionado y oros servicios como el wifi, esto, para que los ciudadanos quieran hacer usar el servicio.

“Tenemos que mejorar las condiciones para el bumangués y esto tiene que ver con mejorar el tema del aire acondicionado, la compra de las tarjetas para que pueda ser de fácil acceso para los ciudadanos, igual, el Wi - Fi, son formas de atraer”, dijo el mandatario.

Por su parte el gerente de Movilizamos S.A, Alfonso Pinto Afanador, indicó que es una buena idea pero que ellos no cuentan con el dinero suficiente para hacer esto posible, al contrario las deudas cada día aumentan pues a los trabajadores se les adeuda más de siete meses.

A este problema económico por la falta del pago, se suma la denuncia hecha en Caracol Radio por conductores de este operador Movilizamos. David Rodíguez es uno de los afectados y manifestó que hace más de un mes no se les cancelan los salarios y que "por ejemplo no disfrutamos el diciembre porque no teníamos ni un peso".

Afanador resaltó que "los conductores tienen toda la razón pues en este momento no hay plata para cancelarles y escasamente alcanza para suministrar combustible a los buses".

De acuerdo con esto el directivo de Movilizamos pidió a las autoridades competentes de la ciudad que debe realizarse un análisis urgente sobre el problema financiero que tiene en banca rota al sistema masivo Metrolínea, de igual manera dijo que se debe crear una estrategia para combatir el mototaxismo de la ciudad que tanto los tiene afectos.