Procurador urge a alcaldes por centros transitorios de detención. ¿Cómo va el de Bucaramanga?

Bucaramanga

El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco volvió a apurar a los alcaldes y gobernadores del país para que construyan centros de detención transitoria.

Centros donde deben ir las personas privadas de la libertad que hoy permanecen hacinadas en estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata, URI.

El jefe del Ministerio Público pidió a los diferentes organismos que tienen competencia en el tema, adelantar las acciones necesarias para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad recluidas en centros de detención transitoria.

El Procurador invitó al Inpec y a la Policía Nacional “para que establezcan un protocolo a nivel nacional que garantice el traslado de las personas privadas de la libertad, en calidad de detenidas preventivamente, desde las estaciones de Policía y las URI hacia cárceles distritales y municipales existentes”.

¿Cómo va Bucaramanga?

El alcalde de la capital de Santander, Cristian Portilla explicó que uno de los principales proyectos de su mandato es la construcción del Centro de detención Transitoria.

Para tal fin, el mandatario incluyó la construcción de este centro dentro de las obras que se financiarán con el préstamo de $500 mil millones que hará si el concejo lo autoriza.

Sobre los sitios para levantar el centro, las fuentes de la alcaldía de Bucaramanga han dicho que se revisan varios lotes teniendo en cuenta el uso del suelo.

Lo más probable es que se instale en un predio en el sector de Chimitá.

Hacinamiento en las estaciones

Un veedor de los derechos de las personas privadas de la libertad, Hernando Mantilla, actualizó los datos de hacinamiento en las estaciones de Policía en el área metropolitana de Bucaramanga.

Las cifras con corte al 15 de febrero de 2026 son: