En Cartagena, oficinas del Departamento de Tránsito están paralizadas

Molestos están muchos cartageneros ante la difícil situación que atraviesa el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT). Desde el jueves 2 de enero de 2020, en las oficinas no hay atención al público tras el vencimiento del contrato suscrito con el consorcio Tecnourbanas S.A, encargado del arrendamiento de patios de vehículos inmovilizados por el incumplimiento a las normas de tránsito.

Esto ha generado que los propietarios de vehículos matriculados en Cartagena, no tengan donde hacer sus trámites porque no hay quién recaude, ni quien ejecute las órdenes de salida de los automotores inmovilizados por alguna infracción de tránsito, es decir si a usted le inmovilizan su carro no tiene cómo pagar su multa y tendrá mucha dificultad para sacarlo de los patios.

“Las oficinas del DATT no están funcionando porque a la concesión Tecnourbana, que estaba de apoyo, se le acabó el contrato el 31 de diciembre y no le fue renovado. La actual administración debe prorrogarlo unos meses más para que no se paralice la tramitología como lo son expedición de licencias, pagos de convenios, inmovilizaciones, matriculas, renovación de tarjetas de operación, entre otros”, manifestó Rafael Pupo, presidente del sindicato de agentes de tránsito en Cartagena.

Hasta que el alcalde de Cartagena, William Dau, no anuncie la renovación de este contrato, la situación en las oficinas del DATT seguirá paralizada sin ninguna clase de atención al público.

Rafael Pupo, informó que la mejor decisión que puede tomar la nueva administración es ampliar el contrato por tres o cuatro meses para que no se paralicen las oficinas del DATT. “Mientras tanto nosotros estamos con funciones de agentes de tránsito, policía judicial, levantamiento de accidentes y personas que pierden la vida en accidentes”, puntualizó.

Sobre la Secretaría de Movilidad

El líder sindical reiteró que el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) todavía está operando y que la creación de una nueva Secretaría de Movilidad, no se daría en 2020.

“Cuando el alcalde dice que va a acabar con el DATT es principalmente la razón social. Sin embargo, esto implica un estudio técnico y jurídico del Concejo Distrital para crear la Secretaría de Movilidad, pues debe existir una viabilidad presupuestal y se debe sanear el déficit grande que hay”, sostuvo Rafael Pupo.