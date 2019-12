Departamento de Tránsito de Cartagena enfrenta problemas financieros

Los problemas financieros que enfrenta el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) son heredados desde finales de 2017 cuando se terminó el contrato suscrito con la concesión que permitió el apalancamiento financiero para sortear algunas necesidades en materia logística.

La concesión, que venía operando desde el 2007, llegó hasta noviembre del 2017. Una vez salió, los ingresos que percibía la entidad comenzaron a disminuir, ya que los servicios que prestaban eran por dispersión, es decir por cada peso que ingresaba al DATT, el 71.5% era para el tránsito y el resto para el consorcio.

Una vez finalizó ese contrato, los servicios que prestaba el concesionario hubo que contratarlos de manera directa, lo que implica que obligatoriamente hay que pagarlos, haya o no ingresos para el DATT.

Desde el 2018 hay un declive en los ingresos hasta tal punto que en el 2019 se estaba en cerca de $1.200 millones en diferencia entre los ingresos y gastos fijos del DATT.

Debido a ese problema presupuestal, el alcalde, Pedrito Pereira Caballero, se comprometió a pagar la nómina del DATT, pero por los problemas de embargos que afronta el Distrito no ha sido posible.

Radiografía del problema

En 2007, el Distrito con la autorización del Concejo abrió un proceso de licitación ad portas de terminar el contrato de concesión con la empresa Data Tools S.A., cuya duración estaba prevista para concebir una nueva concesión con el objeto de entregar el suministro de infraestructura tecnológica, administración, actualización y mantenimiento del sistema de información de tránsito y transporte, soporte técnico, reingeniería de procesos y operación de algunos servicios a cargo del DATT.

Ese proceso fue adjudicado al Consorcio Circulemos Cartagena mediante Resolución No. 0776 del 21 de Septiembre de 2007 y Contrato N° 001 de 2007, cuya duración estuvo prevista entre 2007 y 2017.

El Contrato N° 001 de 2007 inició sus operaciones el 14 de septiembre de 2007, continuando con el proceso de modernización del organismo de tránsito, así como con el mejoramiento continuo de los procesos y procedimientos, lo cual se vio reflejado en el incremento de ingresos y en el posicionamiento del organismo en la región.

Previo a la terminación del Contrato N° 001 de 2007, el organismo de Tránsito contrata a la Empresa Capital Inc. para que adelante una consultoría de diagnóstico técnico, administrativo y financiero a la operación del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a través del cual se analizan las opciones dispuestas por la ley que permitirían continuar con el proceso de modernización del organismo de Tránsito.

De manera simultánea se presentó ante el despacho del Alcalde y este a su vez al Concejo Distrital, el Proyecto de Acuerdo donde se solicitaban facultades para prorrogar la Concesión o hacer una nueva, basado en el resultado de la Consultoría realizada por Capital Inc y en el análisis de necesidades y riesgos de no tomar una decisión al respecto.

Surtidos todos los trámites y suministrada la información solicitada por el Concejo Distrital, el 13 de diciembre de 2017 se declina el Proyecto de Acuerdo presentado al tiempo que se vence el plazo de ejecución del Contrato de Concesión N° 001 de 2007 el 14 de diciembre de 2017, dejando a la entidad sin opciones inmediatas para continuar con la prestación del servicio, asumiendo de manera improvisada la operación.

A partir de este momento, el DATT no cuenta con los recursos humanos necesarios para seguir con la prestación del servicio bajo el mismo esquema de la Concesión, ya que dentro de su planta de personal nunca han estado contemplados los perfiles ni la experticia requerida para tal fin, y dentro del proceso de reversión comprometido al terminar la misma no estuvo contemplada la transferencia de conocimiento, sólo la entrega de equipos e infraestructura tecnológica así como dos (2) grúas, con lo cual no tenía las capacidades de mantener la operación al público.

Por lo anterior, para finalizar el año 2017, decide apoyarse con la contratación de terceros, en este caso con las Empresas Data Tools S.A. para la atención de trámites y mantenimiento de Software, Tecnourbanas S.A. para el arrendamiento de patios de vehículos inmovilizados por el incumplimiento a las normas de tránsito y CIRA S.A., para la operación de las grúas con las cuales se inmovilizan los vehículos, permitiendo esto un cierre de año estable y una incertidumbre latente de lo que pasaría al iniciar la vigencia 2018.

Esto permitirá que tanto los funcionarios y en especial los usuarios puedan desarrollar sus funciones de manera cómoda, ágil y que se cuente con toda la infraestructura tecnológica y física necesaria para optimizar los servicios que presta.

La Alcaldía informó que se hace imprescindible organizar la prestación del servicio de Tránsito y Transporte en su jurisdicción, dada a la necesidad que tiene de recuperar la cartera existente y futura, tanto en comparendos como en derechos de tránsito, mejorar la calidad y los tiempos de atención al ciudadano en el trámite de los diferentes registros que administra, así como contar con las herramientas necesarias para cumplir con las actividades misionales como autoridad de tránsito, entre otras: El control al transporte, la movilidad, y aumentar y mejorar las inversiones en seguridad vial que contribuyan a la disminución de los altos niveles de accidentalidad que se registran.

El Alcalde ha expresado que hasta el último día del Gobierno trabajará por resolver la situación de la entidad, evidenciada en la demora en el pago de salarios y horas extras a agentes de tránsito.