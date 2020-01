“Trabajaré por la equidad y la justicia social del Magdalena”: Caicedo

Inició un nuevo periodo de gobierno para los mandatarios del país, y la primera autoridad civil del Magdalena, Carlos Caicedo, se posesionó ante la Asamblea tal como lo estipula la norma ante la vacancia del Tribunal Superior del Magdalena, donde pronunció un categórico discurso.

En medio de su intervención inaugural de su periodo, Caicedo apuntó a las estadísticas que durante el proceso de empalme pudo establecer. “La realidad es que tenemos que hacer un gran esfuerzo por mejorar nuestros ingresos, nuestras finanzas.

Si en Colombia la media nacional en Educación Superior está en 54%, en el Magdalena solo está en el 26% y de ese el 96% se concentra en Santa Marta, con lo cual para los jóvenes del Magdalena profundo no hay esperanza”, dijo el nuevo mandatario.

Por otro lado, Carlos Caicedo precisó que “los gobernadores que me han precedido pudieron hacer mucho más, tal vez hicieron su mejor esfuerzo, pero cuando el Departamento va, por un lado, los municipios por otro y el Distrito por otra ruta más, no hay sinergias y al no haberlas no se concretan visiones comunes y menos aún proyectos que satisfagan la necesidad de la gente”.

De igual forma tocó temas como el estado de las vías del Magdalena, expresando que el 63% de las vías están en tierra y solo 14% se encuentran pavimentadas. No obstante, el Gobernador anunció que de los 30 municipios magdalenenses solo 7 cuentan con cobertura tecnológica.

En materia de obras y contratos, el gobernador destacó que se han identificado “deficiencias y poca transparencia” que tendrán trámite ante los órganos de control.