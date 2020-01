Lo bueno, lo malo y lo que le faltó a Rodolfo Hernández

La ciudad está estancada e incluso retrocedió en estos últimos cuatro años, esa es la perspectiva generalizada de algunos expertos en política sobre el balance que hacen de la gestión del exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández.

Según el analista político y Director Observatorio Ciudadano de Santander, Julio Acelas la ola independiente que nadie vio venir de nombre Lógica, Ética y Estética fue una ruptura histórica que le arrebató el poder de muchos años al partido Liberal, esto en cabeza del ahora alcalde saliente Rodolfo Hernández cara de la anticorrupción.

Destacó que hizo un trabajo memorable en temas de presupuesto con el orden de las finanzas públicas y la reparación del déficit de caja.

Sin embargo, describe que fue intangible su ejecución en el cuatrienio a pesar de que su profesión es la ingeniera. Explicó que no logró grandes proyectos para la ciudad sino por el contrario obras de baja intensidad en especial en sectores populares.

Por su parte Jorge Flórez concejal saliente de Bucaramanga aplaudió la gestión de Rodolfo Hernández en tres temas específicos: cultura, sociedad y urbanismo. Señaló que se destrabaron algunas obras de infraestructura como el Mesón de los Búcaros y el Teatro Santander.

Indicó que en esa filosofía de desenmascarar a los corruptos echó en un solo costal a los concejales de oposición y a los independientes, hecho que afectó, durante los cuatro años, la gestión y aprobación de proyectos en el Concejo de Bucaramanga.

Si bien Rodolfo Hernández terminó su periodo suspendido por la Procuraduría por el altercado que tuvo con el concejal Jhon Claro, fue la altanería lo que terminó gobernando. A hoy expertos se preguntan qué es de proyecto que usó Rodolfo Hernández para ganar las elecciones, como es el caso de las 20 mil viviendas gratis que nunca se llegaron ejecutar.

Lo cierto es que el acalde electo Juan Carlos Cárdenas recibe una ciudad inconforme con varios temas y retos que deberá asumir antes del primer semestre de este año en especial de movilidad, aumento de la motoxiatismo, espacio público y el relleno sanitario El Carrasco que el cinco de enero será clausurado.