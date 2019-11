En vilo, rutas complementarias de Metrolínea

Las rutas complementarias del sistema masivo de transportes de Bucaramanga, Metrolínea, podrían desaparecer si los operadores y las autoridades locales no renuevan un convenio que vence el próximo 30 de noviembre.

Si no hay consenso se acabaría la posibilidad de que los usuarios del sistema paguen solo un pasaje, que es el beneficio directo de este mecanismo de trabajo. Pedro Oróstegui, gerente de la empresa Unitransa, socia de la firma Metrocinco Plus, dijo a Caracol Radio que las conversaciones con la alcaldía llevan una semana.

"Los convenios de colaboración empresarial suscritos entre la alcaldía de Bucaramanga y los operadores van hasta finales de este mes. Lo que nos explican es que había una prueba piloto que se extendió por dos años. Ellos consideran que debe firmarse la complementariedad definitiva por los siguientes cinco años hasta que termine la concesión", aseguró el gerente de Unitransa.

El acuerdo para renovar el esquema de las rutas complementarias está supeditado a un acuerdo: que los operadores deben renunciar a parte del porcentaje que tienen de la concesión para que el servicio sea prestado por las empresas del transporte colectivo. "La propuesta está pegado a la partida que se incluyó en el presupuesto del municipio por $30 mil millones para estabilizar el sistema", dijo.

Si no hay acuerdo, las empresas de transporte colectivo como Unitransa van a prestar el servicio de las rutas tradicionales. "En nuestro caso, serán 4 rutas, Morrorrico carrera 33; La Feria, Modelo y Alares-Provenza.