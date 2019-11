Alcaldes que se van no han solucionado el problema de basuras: Corpoboyacá

El jefe de la oficina de Participación y Cultura Ambiental de Corpoboyacá, el ingeniero Jorge Eduardo Parra se mostró preocupado porque a menos de dos meses de terminar sus periodos los alcaldes del departamento no han solucionado los problemas de las basuras.

El funcionario aseguró que “se está viendo de una manera desinteresada por parte de todos los municipios, no han visto que lo que hoy es un problema podría generar miles de oportunidades en el departamento solo que no se están dando las condiciones básicas para hacer una gestión adecuada como el ordenamiento territorial”.

El ingeniero Parra dijo que Boyacá tiene establecidos seis nodos regionales que generarían un modelo financiera, económica, social y ambientalmente viable, pero infortunadamente, “los alcaldes no le han dado la importancia al ordenamiento territorial que le permita a los municipios incluir áreas potenciales para el desarrollo de infraestructura asociada a la gestión integral de residuos sólidos”.

Pero, además recordó que “no se han establecidos los marcos tarifarios que le permitan a los municipios tener los recursos para brindar un buen servicio y generar oportunidades”.

Advirtió que “los Planes de Gestión Integral de Residuos no se están estructurando teniendo en cuenta las realidades del departamento, se han copiado de otras zonas del país”, lo que los hace inviables.

Estamos terminando una administración más de alcaldes y no se generaron los modelos regionales, ni las condiciones reales para que se pueda sobrepasar la situación actual de Tunja y Sogamoso.

Aseguró que “todo el mundo cree que en Boyacá está solucionado el problema por los dos rellenos sanitarios de Tunja y Sogamoso significan la solución por muchos años y no es así”.

Tunja se está viendo agotada aceleradamente y lo que no se ha pensado es que cuando se agoten las áreas de Tunja y Sogamoso tendremos que irnos fuera del departamento a buscar espacios donde depositar los residuos o donde generar aprovechamiento, pero a un costo altísimo, advirtió el ingeniero Parra.

Dijo que “hoy no somos conscientes de esa realidad y lo que uno espera es que en la interacción institucional podamos coadyuvar a que los alcaldes antes de irse puedan dejar definidas esas condiciones, adicionalmente que dejen bajo una claridad técnica cuales son los procederes en esta materia, sin embargo, en los últimos 15 años no he visto sino la entrega de una problemática de un alcalde a otro y mientras él se entera de la situación se le acaba su periodo y el problema continúa”.

El funcionario hizo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se constate la realidad en cada una de las localidades del departamento para poder determinar el costo del servicio a los ciudadanos y los municipios.

Corpoboyacá tiene previsto para mediados de diciembre convocar a una reunión a los alcaldes electos para mostrar el panorama que se tiene frente al servicio público de aseo para que en sus planes de desarrollo incluyan programas que conduzcan a la solución de estos problemas, pero de una manera regional, no local.