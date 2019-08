Orden de arresto contra representantes de Medimás por no responder tutela

Un juez de Armenia ordena cinco días de arresto contra los representantes legales de la EPS Medimás a nivel nacional por no responder una tutela.

Así lo determinó el juzgado primero penal de conocimiento de Armenia, que decreto orden de arresto contra Julio Cesar Rojas Padilla, representante legal judicial de Medimás y Alex Fernando Martínez Guarnizo, presidente nacional de Medimás para que de forma inmediata cumplan con la orden de tutela a una ciudadana que necesita una procedimiento médico especializado.

La demandante en diálogo con Caracol Radio indicó “yo no quiero que arresten a nadie, solo cumplan con mi procedimiento que es Histerectomía Total Abdominal que desde hace un año está solicitando y no ha sido posible que se me realice, uno por eso paga la salud”

