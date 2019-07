Presunta vulneración del derecho a la educación de niños venezolanos

Según expresó la defensora Esla Gladys Cifuentes, habitantes venezolanos han denunciado que varios niños y niñas provenientes del país vecino no pueden acceder al derecho de la educación debido a que en diferentes instituciones les solicitan documentos que no poseen o no pueden obtener debido a su estado migratorio, lo que está causando deserción escolar de dicha población.

"Por ser la educación un derecho fundamental no se debe pedir documentos. Los niños cuando entran a estudiar y les piden tantos documentos que no tienen deciden no volver porque los venezolanos son una población vulnerable que, en la mayoría de casos, no tiene acceso a esa documentación", agregó la defensora.

La defensora hizo un llamado a la Secretaría de Educación y a las entidades prestadoras del servicio educativo en la ciudad y el departamento para garantizar este derecho fundamental de los niños y niñas que habitan el país, independiente de su nacionalidad.

