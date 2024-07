Guatapé es uno de los lugares más bonitos que tiene Colombia para visitantes de todo el mundo y hasta para la inteligencia artificial. Anualmente, es visitado por miles de turistas nacionales e internacionales. Por eso, una de las preguntas más comunes que surgen es cuál es la mejor época para ir.

Según la información del sitio web de la Alcaldía del municipio, este sitio a lo largo de la historia ha sufrido diversos cambios, de ser principalmente un territorio ganadero, agrícola y minero, en los años 70 del siglo XX, dada la construcción de un gigantesco embalse en su territorio, pasó a ser una fortaleza turística.

Actualmente, Guatapé cuanta con espacios que permiten explorar el turismo religioso, el agroturismo, el ecoturismo, la cultura y la aventura. Cuenta con hoteles, restaurantes, barcos, lanchas y sitios turísticos para disfrutar, contemplar, meditar y descansar.

Según la plataforma experta en viajes Kayak, las calles coloridas de Guatapé, su gente y ambiente, hacen que sea un lugar para pasar días tranquilos, disfrutando de la naturaleza y de planes imperdibles como lo son:

Piedra El Peñol : son 700 escalones que deben subir para sorprenderse con el majestuoso mirador de 2.197 metros de altura.

: son 700 escalones que deben subir para sorprenderse con el majestuoso mirador de 2.197 metros de altura. Deportes en la laguna: se puede aprovechar los planes de kayak.

se puede aprovechar los planes de kayak. Vuelta en lancha por la laguna: diferentes agencias de turismo ofrecen el servicio desde aproximadamente $220.000 - $250.000 una hora de 7 a 20 personas según el tamaño de la lancha. Tres horas hasta por $650.000.

diferentes agencias de turismo ofrecen el servicio desde aproximadamente $220.000 - $250.000 una hora de 7 a 20 personas según el tamaño de la lancha. Tres horas hasta por $650.000. Un pueblo colorido: caminar por las calles coloniales es uno de los planes imperdibles, seguro e inmersivo con la gente del lugar.

caminar por las calles coloniales es uno de los planes imperdibles, seguro e inmersivo con la gente del lugar. Gastronomía: uno de los lugares que destaca la plataforma es “cuatro esquinas” para probar las empanadillas y arepas tradicionales.

¿Cuál es la mejor época para ir a Guatapé?

Según la gráfica que tiene la mencionada plataforma, los precios del lugar no son fijo y pueden variar en hospedaje, comida y demás. Sin embargo, la temporada más alta es diciembre. Por eso, las más bajas usualmente son agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Según los expertos del sitio, Guatapé es ideal para visitarlo durante todo el año, ya que el clima es suave en cualquier mes, su temperatura promedio es de 22° C, pero oscila de 14° C a 26° C máximo. No obstante, se recomienda evitar ir los domingos, porque muchos habitantes de los alrededores se acercan a pasar el día.

¿Cómo llegar desde Bogotá?