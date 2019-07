Segundo día de paro buscando atención adecuada en salud

Hoy miércoles es el segundo día del paro de 48 horas de los docentes de Caldas, Quindío y Risaralda, quienes protestan por la mala atención en salud por parte de Cosmitet y exigen garantías.

“Llevo ocho meses esperando una cita de reumatología y todas las veces que llego a solicitarla me dicen – le toca esperar que la llamen del Hospital de Caldas -, y nunca la ha habido. Y otra situación es una fórmula con la que me recetaron unas gotas para los ojos desde mayo y este es el momento en que no la hay, no la hay y no la hay”. Así explica Gloria Esperanza López Sánchez, afiliada a Cosmitet las dificultades que ha tenido con la entidad y agrega que las respuestas ante sus dificultades nunca son satisfactorias.

Como ella, son cientos de docentes de Caldas que afirman que el paro es justo, porque acusan que les están negando los servicios, y alertan sobre un paro indefinido si no se toman acciones desde los entes territoriales sobre las falencias de la entidad prestadora del servicio de salud.

En el segundo día de paro, cerca de mil docentes de Caldas participarán de la movilización que se realizará hoy en Pereira en la integración Eje Cafetero.

