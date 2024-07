Velatón por Catalina Gutierrez: Estudiantes de medicina rechazan maltrato médico

Bogotá

En la tarde de este lunes 22 de julio estudiantes y egresados de medicina de la Universidad Javeriana, realizaron una velatón en la plazoleta principal de la institución educativa en homenaje a Catalina Gutiérrez, la médica residente que se quitó la vida por un caso de malos tratos por parte de sus superiores.

Allí, con velas blancas, flores y carteles, sus compañeros exigieron respuestas concretas por parte de la Universidad para la comunidad estudiantil.

#BOGOTÁ A esta hora (6:09 pm) estudiantes de la Universidad Javeriana realizan una velatón en homenaje a Catalina Gutiérrez, la médica residente que se quitó la vida, y en contra del maltrato médico.

“Esta es una situación que sí lleva tiempo pasando y no solamente en posgrado, también ocurre muchas veces en estudios de pregrado, se normaliza mucho la violencia académica, la humillación como formas de aprendizaje. Afortunadamente es algo que ha venido cambiando poco a poco, pero como vemos las medidas que se han tomado en torno de esos no han sido suficientes”.

De hecho, indicaron también que este es un entorno en el que se ha normalizado la violencia como forma de aprendizaje.

“Creemos que se debe desterrar para siempre la cultura del maltrato de la explotación, de la humillación dentro de la formación médica que es un sistema que se ha normalizado, que sea perpetuado, que sea perfeccionado, y que le ha costado la tranquilidad la salud a la doctora”.

#BOGOTÁ Así se ve la plazoleta de la Universidad Javeriana en donde a esta hora (6:28 pm) avanza una velatón en honor a la médica residente que se quitó la vida.

Además, destacan que los médicos son cuidadores cuidando otras vidas, por lo que señalan este fue un hecho que no tiene por qué suceder.

“Somos personas cuidando personas no debemos olvidar eso. Es una residencia, no una resistencia. Y residencia sí, pero no así. Sí, todos somos seres humanos cuidando seres humanos y no no podemos dar lo mejor de nosotros cuando somos tan maltratados y no tratados como seres humanos”.

De acuerdo con sus compañeros, esta terrible situación tiene que sentar un precedente para que acciones como estas no se vuelvan a repetir.