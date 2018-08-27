Hombre le arroja alcohol a su mujer y le prende fuego

Barranquilla

Con quemaduras en el 50% de su cuerpo resultó Cecilia Moreno Pérez de 38 años, luego que su pareja presuntamente le lanzara alcohol y le pendiera fuego.

El caso que se registró en el barrio La Loma al sur de la ciudad, en medio de una discusión que la mujer sostenía con Jacob Guerrero Ramos, su compañero sentimental.

“Este individuo le roció alcohol y posteriormente le prendió fuego causándole gran daño”, indico el general Mariano Botero.

Esta persona de inmediato es trasladada al hospital General de Barranquilla donde se encuentra recluida con quemaduras de primer y segundo grado, informó el alto oficial.

El hombre fue capturado en un rápido operativo que adelantó la policía del cuadrante en la zona.

Guerrero Ramos se encuentra en las dependencias de la Unidad de Reacción Inmediata para su judicialización.