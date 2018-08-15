Por falta de Pruebas, juez absolverá a implicados en caso Manizales Segura

Caldas

Tras 11 años de investigaciones, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Manizales dio sentido del fallo absolutorio por el caso Manizales Segura, en el que se procesa al actual gerente de la Industria Licorera de Caldas y exalcalde de Manizales, Luis Roberto Rivas Montoya, quién fue su secretario de Gobierno, Julián Andrés Vasco Loaiza y otras seis personas.

El argumento principal para la absolución de los señalados fue la falta de pruebas para que la Fiscalía demostrara contundentemente si había responsabilidad de los indiciados en los delitos relacionados con irregularidades en la contratación y violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

El próximo 29 de noviembre el juez hará la lectura de sentencia de la cual ya se conoce que será favorable a Rivas Montoya y los demás procesados, pues el juez en la parte resolutiva dará a conocer la absolución.

Durante la exposición de los alegatos finales de la etapa de juicio oral, el fiscal encargado de este caso señaló que se violó el debido proceso por lo que no fue posible que el ente acusador pudiera tener el suficiente acervo probatorio para demostrar la culpabilidad de las ocho personas en los presuntos delitos y por ende le pidió al juez anular el proceso desde su audiencia de Formulación de la acusación, es decir devolver todo hasta la etapa preliminar.

La solicitud del fiscal la reprocharon enérgicamente desde la bancada de defensa. Cada abogado argumentó que esa solicitud, el representante de la Fiscalía, la había hecho extemporánea y estaba tratando de revivir etapas que ya habían precluido, puesto que el Tribunal, en la sala penal y la Corte Suprema de Justicia decretaron que no fueron legales los procesos en los que el ente acusador obtuvo las pruebas.

“No le fue posible a la Fiscalía demostrar las conductas indilgadas a mi cliente. No existen pruebas para sentenciar condena”. “El señor fiscal nos distrajo en temas que ya habían sido decantados hace mucho tiempo, como el de la nulidad. No podía ocuparse de ese tema en este momento”. “No tuvo el soporte probatorio para demostrar las actuaciones punibles de los señalados. La Presunción de inocencia sigue incólume”. Son algunas de las frases que pronunciaron en sus intervenciones algunos de los abogados defensores.

Los otros procesados que quedarán absueltos en primera instancia son Ariosto Montoya Sierra, quién era gerente de la entidad Manizales Segura, además de DJRB, Alberto Jiménez Cifuentes, Antony Kurtmen Torres, Natalia Andrea Gallo López y Mauricio Vieco Vieco.

¿Por qué los procesan?

Manizales Segura fue una empresa de economía mixta (pública y privada) que surgió en el 2006 cuando era alcalde de Manizales Luis Roberto Rivas Montoya. El objetivo de esa empresa era administrar los recursos del impuesto al teléfono que se le cobraba a todos los abonados y afiliados a telefonía fija en Manizales con el fin de optimizar sistemas de vigilancia y seguridad en Manizales, además de condiciones de la Policía Nacional.

Según los señalamientos de la Fiscalía en esta empresa se hizo una compra de 41 motocicletas de alto cilindraje por 283 millones de pesos, aproximadamente unos 6 millones 950 mil pesos cada una y que presentaron fallas antes de terminar su vida útil. También indicó la adquisición de una serie de alarmas que no se instalaron en la ciudad.

Sobre estas negociaciones y otras relacionadas con la seguridad de la ciudad la Fiscalía indicó que aunque hay recibos de compra y de pagos no hay documentos de las contrataciones con lo cual se estaría cometiendo alguna irregularidad.

La Fiscalía de no quedar conforme con la decisión del juez de absolver a los implicados podrá hacer uso del recurso de apelación el próximo 29 de noviembre.