Hospital de Buenaventura víctima de Vandalismos

Valle del Cauca

Últimamente y de manera recurrente hay manos criminales haciendo daño al Hospital Distrital Luis Ablanque de la Plata, en aras de demostrar que quienes cerraron el hospital tienen la razón y no los que hemos hecho todo el esfuerzo para abrirlo, dijo el alcalde encargado de Buenaventura Edinson Bioscar, luego de actos vandálicos que, casi dejan fuera de servicio su único centro asistencial.

Se metieron al hospital, reventaron los cables para desactivar los quirófanos, pero no pudieron entrar a las salas donde están instalados, entonces arrancaron los cables de conexión de estas salas. También obstruyeron uno de los ductos, por lo cual con el aguacero se inundó la parte que tiene que ver con consulta externa y una parte que tiene que ver con las nuevas instalaciones que fueron intervenidas para poner el hospital a flote, informó el señor Bioscar.

En otras ocasiones han dañado puertas, chapas y eso no tiene nada que ver con lucha social. Dijo el alcalde encargado que llegará hasta las últimas consecuencias para identificar quienes le están haciendo daño al hospital.

Lo importante es que hasta ahora la atención al público continúa y los equipos que aún están en guacales se salvaron porque el agua no les llegó, de lo contrario las perdidas habrían sido millonarias.