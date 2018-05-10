A prisión ex alcalde de Tolú Ariel Alvarado por corrupción

ACTUALIZACIÓN NOTICIA

De conformidad a la constancia de la Fiscalía General de la Nación del 14 de septiembre de 2026, respecto del proceso radicado No. 700016001037201701040, allegada a este medio de comunicación, se informa el estado actual del proceso:

Constancia -Fiscalía General de la Nación

Se hace constar que, en la Fiscalía veintiséis Seccional de la ciudad de Sincelejo, cursa un investigación distinguida con el número 700016001037201701040, en la que se encuentra vinculado PEDRO GARZÓN VALVERDE, identificado con C.C.No. xxxxxxxx, la cual se encuentra en etapa de juicio; a la fecha no existe medida restrictiva de la libertad en su contra, como tampoco medida cautelar que limite el ejercicio de su actividad laboral, comercial o bancaria.

El señor PEDRO GAZÓN VALVERDE, al día de hoy goza de presunción de inocencia dentro de la referid investigación, de conformidad al artículo 7 del C.P.P.; igualmente se deja constancia que el proceso no está vinculado a la financiación de terrorismo o lavado de activos y algún delito asociado con estos.

Se expide a petición del interesado, hoy catorce (14) de septiembre de dosmil veintiséis (2026)

El juzgado segundo Promiscuo de Tolú cobijo con medida de aseguramiento al ex alcalde Ariel Alvarado investigado por los delitos de peculado por apropiación, contratación sin el lleno de requisitos legales y falsedad en documento público y privado.

El ex mandatario, quien tenía casa por cárcel por otro proceso, deberá afrontar su defensa por el llamado cartel del bilingüismo desde el Centro Especial de Reclusión de Corozal para funcionarios públicos.

La jueza Lesbia Payares Rodríguez, también aseguró, pero con prisión domiciliaria, al ex asesor jurídico Amaury Vergara Luna; Fermín Barbosa Gonzales, ex secretario de desarrollo; Cristian Barrios Góngora, ex secretario de planeación; Pedro Garzón Valverde, comerciante; al interventor del contrato Rafael Reino Vargas; Aneris Ospina Reyes, contratista.

Ina Gillot Ilidge, sub contratista fue dejada en libertad pero deberá presentarse cuando sea requerida por continuar vinculada al proceso.

Este se desprende por un contrato para enseñar ingles a estudiantes y docentes de varias instituciones educativas de Tolú que según la Fiscalía no fue ejecutado a satisfacción.

El contrato fue por más de $2.600 millones y se giraron anticipos por $1.162 millones.