Tuluá, Valle del Cauca

La Fiscalía General de la Nación capturó a Kevin Santiago Arana Vallejo, coordinador de un grupo de ciclismo extremo en Tuluá, Valle del Cauca. Por su presunta responsabilidad en delitos sexuales contra dos menores de edad que participaban en esa comunidad deportiva.

El operativo fue adelantado por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y de la SIJIN de la Policía Nacional. En el proceso también fue incautado un teléfono celular.

Los hechos se habrían presentado entre marzo y julio de 2026. En un comienzo dichas conversaciones estaban relacionadas con actividades recreativas y deportivas, pero con el paso del tiempo tomaron un carácter sexual, por medio de fotos y videos íntimos.

De acuerdo con las evidencias y el material probatorio de la Fiscalía, el señalado coordinador habría aprovechado su posición de liderazgo para presionarlos, supuestamente bajo la amenaza de excluirlos del grupo deportivo.

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Capturado y enviado a prisión

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) del Valle del Cauca le imputó el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo y sucesivo.

Pese a que el procesado no aceptó los cargos, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

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