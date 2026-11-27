Este 27 de noviembre se produjo un nuevo revés judicial para Helicol: un juez de segunda instancia confirmó la decisión de no reabrir la investigación penal que Helicol promovió contra el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, entre otros funcionarios de esa compañía.

La denuncia también procedía contra funcionarios de Cenit, Ocensa y Helistar, por presuntos delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos y acuerdos restrictivos de la competencia.

Durante la audiencia de apelación, el juez ratificó la decisión adoptada el 6 de septiembre de 2026 por el juez 65 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que negó la solicitud de desarchivo pre entada por la compañía al considerar que no se aportaron nuevos elementos materiales probatorios con la entidad suficiente para justificar la reapertura de la indagación.

En su solicitud, Helicol presentó, entre otros documentos, la Resolución 20884 de 2024 de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), un informe motivado, conversaciones de chat y recortes de prensa con los que buscaba sustentar la necesidad de reactivar el proceso penal.

Sin embargo, el juez de primera instancia concluyó que la resolución de la SIC no constituía un elemento probatorio nuevo, debido a que ya había sido conocida y valorada por la Fiscalía cuando ordenó el archivo de la investigación el 22 de agosto de 2025. Asimismo, determinó que los demás documentos aportados no tenían la fuerza probatoria requerida para justificar el desarchivo.

La decisión también señaló que los elementos que sustentaban la petición debían presentarse inicialmente ante la Fiscalía para que fueran valorados por el ente investigador y no directamente ante el despacho judicial. En ese sentido, recordó que la Fiscalía 534 Seccional ya había negado la solicitud de desarchivo el 30 de diciembre de 2025.

Al pronunciarse sobre los argumentos de Helicol, el juzgado precisó que su función no era sustituir a la Fiscalía ni evaluar de manera integral la calidad o profundidad de la investigación, sino verificar si se cumplían los requisitos legales para disponer la reapertura de la indagación.

Frente a los delitos, el juzgado también concluyó que no se acreditaron los elementos mínimos de tipicidad objetiva, es decir, las evidencias sobre la comisión de hechos punibles, y descartó que el archivo de la investigación obedeciera a una supuesta omisión investigativa, como lo sostuvo el apoderado de Helicol, Julián Quintana.

La decisión judicial se suma a otros dos pronunciamientos recientes de autoridades administrativas que han favorecido a empresas del Grupo Ecopetrol frente a actuaciones promovidas por Helicol.

El pasado 9 de noviembre, la Superintendencia de Industria y Comercio archivó la investigación administrativa sancionatoria contra empresas del Grupo Ecopetrol, proceso en el que Helicol figuraba como quejoso y que había servido de fundamento para la denuncia penal cuyo desarchivo acaba de ser confirmado como improcedente en segunda instancia.

Al otro día, el 10 de noviembre, la Superintendencia de Sociedades declaró la ineficacia del acuerdo de reorganización de Helicol.

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