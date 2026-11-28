Pasto-Nariño

Un centro de fabricación de componentes para drones y artefactos explosivos improvisados fue descubierto en Pasto, la operación denominada ÁGATA fue adelantada por la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

Mediante tres diligencias de allanamiento en zona urbana de la capital de Nariño, cinco personas fueron capturadas en flagrancia. Los retenidos tendrían vínculos con el frente Urías Rondón del Estado Mayor Central (EMC).

Centro de Acopio de Armas hallado en Pasto- Foto: Policía Nacional Ampliar Centro de Acopio de Armas hallado en Pasto- Foto: Policía Nacional Cerrar

Entre los elementos encontrados se destacan tres impresoras 3D, que, de acuerdo con las investigaciones, tendrían capacidad para fabricar componentes de artefactos explosivos improvisados similares a granadas de mortero de 60 milímetros, además de estructuras y hélices para aeronaves no tripuladas.

También fueron incautados dos moldes para fabricar granadas improvisadas, ocho artefactos explosivos adaptados para drones y dos aeronaves no tripuladas.

Entre los capturados está alias ‘Gafitas’, según las autoridades presunto responsible del ataque perpetrado el 7 de agosto de 2026 contra las instalaciones de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto en donde fue lanzado un artefacto explosivo improvisado desde un dron.

Las investigaciones indican que este hombre estaría subordinado a alias ‘Rumiquí’, señalado como principal cabecilla del frente Urías Rondón del EMC.

Armamento y material explosivo incautado

Durante los procedimientos también fueron encontrados tres fusiles, dos pistolas calibre 9 milímetros, 369 cartuchos calibre 5.56, una granada de mano, una barra de pentolita, cordón detonante y un inhibidor de señales de comunicación.

A este material se suman 12 teléfonos celulares, un radio de comunicación, dos ordenadores portátiles, prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, ocho pendones alusivos a la estructura criminal y ocho millones de pesos en efectivo.

Los capturados deberán responder por los presuntos delitos de terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos, así como por el uso ilegal de prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.