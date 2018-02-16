En libertad dos de las personas capturadas por cartel de la madera

Bucaramanga

ACTUALIZACIÓN NOTICIA:

Conforme a la sentencia 68689-6108-607-2013-80210 del 3 de septiembre de 2026, emitida por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento, allegada a este medio de comunicación, el juzgado resolvió la prescripción y absolver a los investigado, en los siguientes términos:

PRIMERO: DECLARAR la extinción de la acción penal por PRESCRIPCIÓN de la acción penal dentro de la etapa de juzgamiento, y en consecuencia DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN a favor del ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, de condiciones civiles ya conocidas, solo respecto de los delitos de Cohecho Propio, Falsedad Ideológica en Documento Público, Fraude Procesal, Prevaricato por Acción y fraude procesal, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

SEGUNDO: DECLARAR la extinción de la acción penal por PRESCRIPCIÓN de la acción penal dentro de la etapa de juzgamiento, y en consecuencia DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN a favor de la ciudadana ANDREA MELISSA SERRANO SERRANO, de condiciones civiles ya conocidas, solo respecto del delito de Prevaricato por omisión, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

CUARTO: ABSOLVER a ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.928.772 expedida en el municipio de Málaga (Santander), de la conducta de Daño en los recursos naturales, agravado, de conformidad con los fundamentos jurídicos expuestos en la parte considerativa de esta sentencia.

QUINTO: DECLARAR al ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía 13.928.772 expedida en el municipio de Málaga (Santander) y condiciones civiles ya reseñadas, responsable penalmente en calidad de coautor a título de dolo del delito de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, agravado, de que trata el artículo 328 del Código Penal, de conformidad con los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en las motivaciones de esta providencia. En consecuencia, CONDENAR al ciudadano ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ a las penas principales de OCHENTA Y OCHO (88) MESES Y QUINCE (15) DÍAS DE PRISIÓN y multa económica equivalente a OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA (8.750) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (SMLMV), por su responsabilidad en la comisión del delito de Ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, agravado.

SEXTO: IMPONER a ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término máximo, es, esto es, OCHENTA Y OCHO (88) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.

SÉPTIMO: CONCEDER al sentenciado ALEX MAURICIO CASAS SUÁREZ el mecanismo sustitutivo de la prisión intramural por la prisión domiciliaria, de conformidad con las exclusiones de orden legal y objetivo analizadas en la parte considerativa de esta sentencia.

Dos funcionarios de la CDMB y que fueron detenidos en las últimas horas por pertenecer supuestamente a un cartel de la madera en Santander, fueron dejados en libertad.

Se trata de Andrea Melissa Serrano, Subdirectora de Evaluación y Control Ambiental de la CDMB, quien no se aceptó los cargos que la Fiscalía le imputó.

La otra persona es Alex Mauricio Casas Suárez, ingeniero forestal de la Cdmb, quien realizó un preacuerdo con el ente acusador y fue dejado en libertad.

Los otros procesados aceptaron cargos por prevaricato, concierto para delinquir, falsedad en documento público, fraude procesal y daño informático agravado durante las audiencias que se realizan en el Centro de Servicios Judiciales de Bucaramanga, la capital santandereana.

Según la investigación, a través de guías de movilización alteradas esta estructura delincuencial comercializaba mensualmente hasta 852 metros cúbicos de madera proveniente de la Serranía de los Yariguíes de manera ilegal en todo el territorio colombiano, actividad que generaba millonarios recursos.