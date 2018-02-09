Colombia es capaz de ser despensa del mundo y potencia agropecuaria: Santos

Tunja (Colombia)

El presidentes Juan Manuel Santos aseguró que tras el acuerdo de en paz Colombia, la gran apuesta es que el país explote su vocación agropecuaria para el desarrollo.

Ampliar Cerrar

“El potencial para aumentar nuestra producción es inmenso, somos uno de los pocos países del mundo que tiene una verdadera capacidad para extender la producción de alimentos, en un mundo que cada día está más preocupado de donde van a venir los alimentos para alimentar una población creciente”, señaló el presidente Juan Manuel Santos desde la estación experimental La Iraca, en Tibasosa (Boyacá).

Este centro es parte de un proyecto productivo de la empresa Bavaria que se inició en el 2009 con 242 familias campesinas de la región, y ha demandado inversiones por un millón de dólares para producir el cereal que antes se importaba de países como Brasil y Chile.

“Pero no solamente queremos potencializar este cultivo. Hace algunos años, en una conversación con los empresarios de la salsa de Tomate FRUCO, me di cuenta de que el producto que se usaba el alimento procesado, era importado de Chile. Esa experiencia productiva, nos deja la moraleja de que comenzamos a hacer todo lo posible por producir el tomate necesario y de calidad necesario para la elaboración de esa salsa, llevamos 4 años potenciando ese producto. Eso, lleva prosperidad al campo”, explicó Santos en su visita.

Agregó que “lo que está haciendo la China y África en América Latina, tiene que ver con eso, con buscar la forma de conseguir oportunidades para alimentar a su población. Tenemos un capital humano, la tierra y ahora, hay que invertir en tecnificación para poder progresar”.

Indicó que apoyará la compra de maquinaria para producir más toneladas de cebada maltera: “en un decreto que estamos expidiendo entre hoy y mañana, aseguraremos que toda la maquinaria que no tiene la producción nacional tenga cero arancel para que se pueda importar al mejor precio posible. Un línea de crédito especial para financiar la comprar de una maquinaria, para permitirnos ser más ambiciosos en la producción”.

undefined

Le indicó al ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Juan Guillermo Zuluaga, tambien presente en el lanzamiento de de la semilla Explorer, apta para producir cerveza industrial en Colombia, que ahora hay que poner a producir las zonas que fueron golpeadas por el conflicto armado.

“La gente no se imaginaba que podría ponerse a producir, porque nadie le apostaba a eso, porque eran zonas del país donde nadie invertiría, o el estado no iba por el devenir de la violencia, pero eso ya cambio, y sigue cambiando”, dijo el jefe de estado.

Concluyó que con la entrega de la estación experimental de cebada en Tibasosa (Boyacá) que ya logró cultivar 2.800 hectáreas de cebada maltera para elaborar cerveza de Bavaria, se busca potencializar esa producción para empezar a reemplazar las 250 mil toneladas de cebada que se importan de países como Brasil y Chile.

Pese a que Colombia tiene un inmenso potencial agrícola, el último Censo Agropecuario arrojó una cifra preocupante: el 83% de los agricultores manifestó no contar con maquinaria, y un porcentaje igual dijo no dispone de infraestructura agropecuaria para la producción de sus productos y aprovechamiento de sus cultivos.